Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

Число активных налогоплательщиков в Нахчыване значительно выросло

Экономика Материалы 11 мая 2025 07:48 (UTC +04:00)
Этот показатель на 19,8 процента выше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом количество активных объектов (хозяйствующих субъектов) за отчетный период увеличилось на 8,5 процента.
Число активных налогоплательщиков в Нахчыване значительно выросло
Фото: Государственная налоговая служба при Министерстве экономики Азербайджанской Республики

Читайте Trend в

Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В Нахчыванской Автономной Республике на 1 мая этого года число активных налогоплательщиков достигло 20 795 человек.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственную налоговую службу при министерстве экономики.

Согласно данным, этот показатель на 19,8 процента выше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом количество активных объектов (хозяйствующих субъектов) за отчетный период увеличилось на 8,5 процента и составило 6.044.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости