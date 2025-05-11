Число активных налогоплательщиков в Нахчыване значительно выросло

БАКУ /Trend/ - В Нахчыванской Автономной Республике на 1 мая этого года число активных налогоплательщиков достигло 20 795 человек.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственную налоговую службу при министерстве экономики.

Согласно данным, этот показатель на 19,8 процента выше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом количество активных объектов (хозяйствующих субъектов) за отчетный период увеличилось на 8,5 процента и составило 6.044.

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