Продукция, произведенная на животноводческом комплексе в Ходжалы, также будет экспортироваться за рубеж (ФОТО)

ХОДЖАЛЫ /Trend/ - Великое возвращение на освобожденные территории создает широкие возможности для повышения экономического потенциала Азербайджана. Стимулирование предпринимательской активности в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах играет важную роль в повышении деловой привлекательности, развитии региона и повышении благосостояния населения. Реализуются меры поддержки по привлечению местных и иностранных инвесторов с целью создания новых производств в регионе и обеспечения занятости. Одним из таких предприятий является животноводческий комплекс сельского хозяйства ООО «Qoç Ət», расположенный в селе Ханабад Ходжалинского района, открытие которого состоялось 9 мая при участии Президента Ильхама Алиева.

Как сообщает корреспондент Trend, животноводческий комплекс включает племенное, мясомолочное животноводство, производство и услуги общественного питания. Общая мощность племенного фермерского хозяйства составляет 750 голов крупного рогатого скота. В настоящее время в хозяйстве содержится 355 голов крупного рогатого скота трех разных пород. Комплекс, работающий по турецким и немецким технологиям, имеет годовую производственную мощность 100 тонн мяса и 2000 тонн молока. В перспективе планируется увеличить производство молока до 3000 тонн в год. Продукция, произведенная на комплексе, будет экспортироваться в Объединенные Арабские Эмираты и Катар, помимо внутреннего рынка.

В результате деятельности предприятия на освобожденных территориях создано 55 рабочих мест. В будущем, после запуска предприятия по производству молока, ожидается, что количество рабочих мест, создаваемых предприятием на освобожденных территориях, достигнет 100.

Комплекс, проектная стоимость которого составляет 4,2 миллиона манатов, занимает площадь 7,6 гектара. Озимый ячмень и пшеница засеяны на площади более 500 гектаров, что позволит удовлетворить потребности хозяйства в кормах.

Отметим, что машины, технологическое оборудование и приборы, а также сырье и материалы, ввозимые для резидентов, осуществляющих производственную деятельность на освобожденных территориях, освобождаются от уплаты НДС и таможенных пошлин, а осуществляющие здесь деятельность субъекты предпринимательской деятельности освобождаются от уплаты налога на прибыль, земельного налога, налога на имущество и упрощенного налога.