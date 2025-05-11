Обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и ОАЭ

БАКУ /Trend/ - 11 мая состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Объединенных Арабских эмиратов (ОАЭ) Абдуллой бин Заидом аль Нахайяном.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство иностранных дел Азербайджана.

"В ходе телефонного разговора были обсуждены работа, проводимая между двумя странами в рамках стратегического партнерства, перспективы сотрудничества как на двустороннем, так и на многостороннем уровнях, а также вопросы региональной и международной безопасности.

Министры обсудили перспективы развития сотрудничества в политической, торгово-экономической, энергетической и туристической сферах.

Стороны также выразили удовлетворение направлениями сотрудничества и взаимной поддержки на международных площадках.

В ходе телефонного разговора состоялся также обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес", - говорится в сообщении ведомства.



