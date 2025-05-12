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Министр национальной обороны Турции посетит Азербайджан

Политика Материалы 12 мая 2025 11:53 (UTC +04:00)
Министр национальной обороны Турции посетит Азербайджан
Фото: Министерство национальной обороны Турции

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Фархад Мамедов
Фархад Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер сегодня совершит официальный визит в Азербайджан.

Об этом в понедельник передает Trend со ссылкой на информационное агентство Anadolu.

Согласно информации, Яшар Гюлер прибудет в Азербайджан после заседания Кабинета министров, проходящего под председательством Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Отмечается, что в рамках визита министр проведёт ряд двусторонних встреч.

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