Министр национальной обороны Турции посетит Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер сегодня совершит официальный визит в Азербайджан.

Об этом в понедельник передает Trend со ссылкой на информационное агентство Anadolu.

Согласно информации, Яшар Гюлер прибудет в Азербайджан после заседания Кабинета министров, проходящего под председательством Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Отмечается, что в рамках визита министр проведёт ряд двусторонних встреч.

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