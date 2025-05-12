В Милли Меджлисе будет заслушан отчет национального координатора по борьбе с торговлей людьми

БАКУ /Trend/ - В Милли Меджлис (парламент) Азербайджана поступил ежегодный отчет Национального координатора по борьбе с торговлей людьми за 2024 год.

Как сообщает в понедельник Trend, документ будет рассмотрен в парламенте 13 мая.

Отчет будет рекомендован к рассмотрению на пленарное заседание после обсуждения на совместном заседании комитета по правовой политике и государственному строительству и комитета по правам человека Милли Меджлиса.

Отметим, что функции Национального координатора определяются Национальным планом действий. Национальный координатор представляет соответствующему органу Исполнительной власти Азербайджанской Республики, Милли Меджлису Азербайджанской Республики и Уполномоченному по правам человека (омбудсмену) Азербайджанской Республики ежегодную информацию о борьбе с торговлей людьми в Азербайджанской Республике.

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