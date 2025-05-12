Онлайн-возможность для индивидуальных предпринимателей от Yelo Bank!

Yelo Bank, ценя время предпринимателей, представляет инновационное удобство! Теперь индивидуальные предприниматели могут открыть банковский счет удаленно через приложение Yelo Business. Услуга полностью бесплатна и занимает менее 5 минут. Для открытия счета достаточно подписать документы в приложении с помощью ASAN или SIMA Imza. Действующие клиенты Банка могут воспользоваться услугой без видеозвонка, просто используя электронную подпись не посещая Банк.



До сих пор для открытия банковского счета индивидуальным предпринимателям необходимо было обращаться в филиал Банка, что требовало времени и оформления документов. Теперь предприниматели могут направить свое драгоценное время на развитие бизнеса. Открытие счета происходит полностью онлайн, без физического обмена документами. Это нововведение сделает работу клиентов более удобной, а банковский опыт — более эффективным и приятным.



Обратите внимание, что услуга доступна в будние дни с 09:00 до 17:00. Скоро это ограничение будет полностью снято.



Хотите открыть счет в Yelo Bank? Вы можете сделать это удаленно, не приходя в отделение! Приложение Yelo Business: https://bit.ly/ylbsp.



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Yelo Bank – Яркий Банкинг!