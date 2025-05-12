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Возобновляются авиарейсы из Азербайджана в Пакистан и Индию

Общество Материалы 12 мая 2025 14:27 (UTC +04:00)
Возобновляются авиарейсы из Азербайджана в Пакистан и Индию

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Возобновляются авиарейсы из Азербайджана в Пакистан и Индию.

Об этом в понедельник сообщает Trend со ссылкой на "Азербайджанские авиалинии".

"В связи с отменой ограничений в воздушном пространстве Пакистана и Индии, рейсы авиакомпании “Азербайджанские авиалинии” (AZAL) в указанные страны постепенно возобновляются.

Отметим, что запланированный на сегодня авиарейс AZAL в Лахор (Пакистан) будет выполнен по расписанию.

При возникновении дополнительных вопросов пассажиры могут обратиться в авиакомпанию по электронной почте [email protected]", - говорится в сообщении.

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