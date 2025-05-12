Назван объем грузов, перевезенных по железной дороге из порта Зиря

БАКУ /Trend/ - За первые три месяца этого года из порта Зиря было перевезено около 25 тысяч тонн грузов по линии ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Об этом сообщили в АЖД в ответ на запрос Trend.

Согласно информации, в основном это была продукция химической промышленности.

Отметим, что в рамках строительства инфраструктуры, осуществленного ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) в 2023-2024 годах, реконструирована железнодорожная линия Дюбенди-Зиря–Гюргян–морской порт Зиря (21 км), построена новая железнодорожная линия длиной 9 км между Гюргяном и портом Зиря. Строительство данной инфраструктуры позволило в конце января этого года впервые осуществить транзит грузов из порта Зиря по железной дороге.

Благодаря перевозке транзитных грузов по железной дороге из порта Зиря будет обеспечена более быстрая организация грузопотоков по Среднему коридору и эффективность операций.