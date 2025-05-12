Азербайджан сократил объем экспорта табака
В первом квартале 2025 года Азербайджан сократил экспорт табака и его промышленных заменителей, в то время как импорт увеличился. В результате импорт значительно превысил экспорт. Табак и его заменители составляют небольшую долю от общего объема внешней торговли страны.
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