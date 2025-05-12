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Задержанные за рубежом террористы доставлены в Азербайджан

Общество Материалы 12 мая 2025 09:44 (UTC +04:00)
Задержанные за рубежом террористы доставлены в Азербайджан
Фото: Служба Государственной Безопасности Азербайджанской Республики

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Сабаильский районный суд города Баку избрал меру пресечения в виде ареста в отношении лиц, находившихся в международном розыске по делу о терроризме, расследуемому Службой государственной безопасности (СГБ) Азербайджанской Республики.

Как передает в понедельник Trend, в результате проведенных СГБ Азербайджана оперативно-розыскных мероприятий указанные лица были задержаны на территории иностранных государств и доставлены в Азербайджан.

Сообщается о значительном количестве задержанных террористов.

В пресс-службе СГБ в ответ на запрос Trend сообщили, что в настоящее время по делу продолжаются оперативно-следственные действия. В ближайшее время общественности будет представлена более подробная информация.

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