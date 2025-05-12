Вырос объем оборота через контрольно-кассовые аппараты нового поколения в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - На сегодня в Азербайджане установлены 105 885 контрольно-кассовых аппаратов нового поколения.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственную налоговую службу при министерстве экономики.

Согласно информации, за январь-апрель 2025 года оборот, зарегистрированный через такие кассы, составил 8,247 млрд манатов, что по сравнению с соответствующим периодом 2024 года больше на 805,8 млн манатов, или на 10,8%.

"Государственная налоговая служба продолжает работу по установке контрольно-кассовых аппаратов нового поколения. Использование касс нового поколения позволило сделать расчеты более прозрачными, предотвратить незаконный оборот товаров и обеспечить контроль за оборотом", - отмечается в сообщении.