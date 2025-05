Участники "Евровидения 2025" предстали в костюмах от азербайджанского дизайнера (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Базеле (Швейцария) состоялась торжественная церемония открытия международного песенного конкурса "Евровидение-2025", сообщает Trend Life.

Участники вышли на бирюзовую ковровую дорожку примерно в 1,3 км, самую длинную за всю историю конкурса. Азербайджанская делегация, возглавляемая теле- и радиоведущей Нурланой Джафаровой, и группа Mamagama произвели большое впечатление не только музыкой, но и стильными образами от руководителя Центра национальной одежды Азербайджана, члена Евразийской ассоциации этнодизайнеров, доктора философии по искусствоведению Гюльнары Халиловой из коллекций "Язык ковров" и "Шебеке". В сценической концепции, разработанной модельером Niko (Нигамат Гурбанов), так же использованы орнаменты коллекции Гюльнары Халиловой "Язык ковров".

Коллекции "Язык ковров" и "Шебеке" были ранее с большим успехом представлены на международных подиумах. Древние орнаменты в современной эстетике, гармония различных цветовых палитр, детали с бахромой и ковровыми узорами подчеркивают национальную идентичность.

Группа Mamagama состоит из молодых талантливых музыкантов – Асафа Мишиева (вокалист), Гасана Гейдара (гитарист) и Арифа Иманова (барабанщик). Группа сочетает традиционные музыкальные элементы с современными стилями, включая влияние инди-попа и альтернативного рока, и создавая уникальное и динамичное звучание. Коллектив выступит с песней "Run with you" в первом полуфинале "Евровидения-2025" (13 мая) под десятым конкурсным номером. Слова песни принадлежат Асафу Мишиеву (Saphael Mishi), музыка - Асафу Мишиеву (Saphael Mishi), Гасану Гейдару (KHVS) и Роману Зилианеву (Roman Zee). "Run with U" привносит новое дыхание на сцену "Евровидения" благодаря современным звуковым технологиям, мощным ритмам и впечатляющей мелодии. Песня нацелена на то, чтобы передать слушателям вдохновляющие чувства.

Объявлять баллы от национального жюри в финале будет Сафура Ализаде, участница "Евровидения 2010", а участница "Евровидения 2021" Самира Эфенди выступит в интервал-акте международного конкурса.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!