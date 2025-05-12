В Гянджинской филармонии состоялся концерт народного артиста Самира Джафарова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Гянджинской государственной филармонии имени Фикрета Амирова, состоялся сольный концерт народного артиста Азербайджана Самира Джафарова “Sən elə bir zirvəsən”, посвященный 102-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, сообщили Trend Life.

Народный артист Самир Джафаров выступил в сопровождении эстрадного ансамбля Гянджинской государственной филармонии, исполнив любимые музыкальные произведения великого лидера Гейдара Алиева. В программе прозвучали такие популярные музыкальные произведения, как “Sənə də qalmaz” Тофига Гулиева, “Alagöz” Джахангира Джахангирова, “Salxım söyüd” Эльзы Ибрагимовой, “Lalələr” Тельмана Хаджиева, “Əsən yellər” Эмина Сабитоглу, а также народные песни “Küçələrə su səpmişəm” и “Nazəndə sevgilim”.

На протяжении всей ночи жемчужины классической эстрадной музыки подарили зрителям незабываемые мгновения и были встречены с большим восторгом поклонниками искусства.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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