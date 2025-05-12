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Азербайджан и Пакистан будут сотрудничать в области карантина растений

Политика Материалы 12 мая 2025 14:24 (UTC +04:00)
Азербайджан и Пакистан будут сотрудничать в области карантина растений

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - В Милли Меджлис поступил законопроект об утверждении "Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Исламской Республики Пакистан о сотрудничестве в области защиты и карантина растений".

Законопроект включен в повестку расширенного заседания комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям, сообщает Trend.

Согласно информации, заседание состоится 14 мая.

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