Тема "маленького" человека – из Азербайджана в Казахстан (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Моноспектакль "Контрабас" Азербайджанского государственного национального театра юного зрителя будет представлен на первом Международном фестивале моноспектаклей MONOFEST в Костанае с 12 по 19 мая, сообщили Trend Life в пресс-службе театра. Показ состоится 16 мая.

Спектакль был поставлен народной артисткой Азербайджана Ириной Перловой (1939 – 2010) по произведению немецкого писателя Патрика Зюскинда, и ранее удостоен ряда международных наград в России, Украине, Беларуси, Молдове, Иране, Турции, Шри-Ланке, Македонии, США и т.д.

В спектакле играет заслуженный артист Азербайджана и Калмыкии Шовги Гусейнов. "Контрабас" – произведение, в котором поднимается тема "маленького" человека. Спектакль - одноактный монолог главного героя - контрабасиста, который работает в оркестре...

Учредители фестиваля - Аппарат акима Костанайской области и Областное управление культуры. Организаторы - директор Костанайского областного русского театра Юрий Ивлев и Нина Мазур, театральный критик, драматург, член Германского центра международного института театра и Международной Ассоциации театральных критиков (ЮНЕСКО), Международной ассоциации писателей и публицистов (Лондон).

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