В Азербайджане ликвидируется лизинговая компания

В Азербайджане принято решение о ликвидации лизинговой компании. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе. Кредиторам предложено в течение двух месяцев подать свои требования по указанному юридическому адресу компании.

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