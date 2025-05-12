Говорящая со слушателем языком сердца! Машина времени Севды Алекперзаде от 90-х до современности (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В этот вечер свет в Бакинском конгресс-центре заиграл особым теплом - словно сама музыка ждала своего часа. На сцену вышла заслуженная артистка Азербайджана, певица с неподражаемой энергетикой и голосом, узнаваемым с первых нот, - Севда Алекперзаде. Её концерт, символично названный "Sən yadıma düşəndə" (Когда вспоминаю тебя), стал откровением - музыкальным, эмоциональным, личным, сообщает Trend Life.

"Сегодня мы вместе отправимся в путешествие по моему 34-летнему пути в музыке… Я долго готовилась к этой встрече, особенно - морально", - призналась со сцены певица, которая долгое время не выступала с сольными программами. И это ожидание оправдало себя - вечер оказался не просто концертом, а настоящим художественным высказыванием.

С первых минут зрителей словно окутало волшебство - джаз, этно, эстрада, народные песни в авторской интерпретации - всё это звучало не как набор жанров, а как искренний рассказ о жизни, любви и времени. Музыка стала машиной времени: хиты культовой группы Rast, где Севда когда-то начинала, вернули слушателей в 90-е, а современные композиции показали, какой путь она прошла - от юной солистки до признанной исполнительницы с международным именем.

Творческое путешествие сопровождалось световыми эффектами, визуальными инсталляциями, архивными семейными и сценическими фотографиями. Особый момент - дуэт с сестрой Эльмирой Алекперзаде, который стал не только музыкальной, но и душевной кульминацией вечера. Песня, исполненная двумя голосами, стала символом семейной связи, звучащей сквозь поколения.

Севда - не просто артист. Её биография будто сама просится в роман: внучка народного писателя Абульгасана Алекперзаде, дочь известного журналиста Чингиза Алекперзаде. Начала петь с 14 лет, брала уроки у маэстро мугама Алима Гасымова, в 16 лет стала голосом Rast, с которой выступала в Турции, Германии, Австрии, Великобритании, США и т.д. Выпускница Азербайджанского университета искусств по специальности "актриса музыкальной комедии", сольная карьера, альбомы, клипы, хиты, контракты с зарубежными партнерами и гастроли в странах Европы, международное признание, исполнитель, вдохновитель - и всё это, в первую очередь, человек, говорящий со слушателем языком сердца.

И да - главное в этот вечер был не свет, не видеоряд и даже не известные песни. Главное - это голос. Голос Севды Алекперзаде. Тот самый, в котором сплетаются нежность и сила, опыт и свежесть, память и настоящее.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!