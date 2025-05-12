Казахстанская авиакомпания Air Astana запускает новые прямые рейсы по маршруту Атырау – Баку

АСТАНА /Trend/ — С мая 2025 года Казахстан расширяет географию международных авиаперевозок — открываются новые маршруты в десять стран, включая Азербайджан.



Как передает Trend, об этом сообщили в министерстве транспорта Казахстана.



Согласно информации, с 31 мая текущего года авиакомпания Air Astana запускает прямые рейсы по маршруту Атырау – Баку с частотой три раза в неделю, что откроет новые возможности для развития деловых и туристических контактов между Казахстаном и Азербайджаном.

Отметим, что с 12 мая государственная авиакомпания Azerbaijan Airlines увеличивает частоту действующих рейсов по маршруту Астана – Баку с трех до четырех в неделю, что свидетельствует о растущем спросе на перелеты между двумя столицами.