SOCAR о цифровой трансформации карбамидного завода

БАКУ /Trend/ - Завод по производству карбамида SOCAR всегда опирается на передовые системы автоматизации в управлении сложными химическими производственными процессами. За последние три года завод добился серьезных успехов в этой области.

Об этом Trend сообщили в SOCAR.

Было отмечено, что SOCAR, основав Caspian AI Institute, добавила к существующим технологиям автоматизации модели искусственного интеллекта (ИИ), разработанные внутри компании.

Тем самым было достигнуто устойчивое развитие цифровых навыков сотрудников. ИИ анализирует тысячи сигналов в режиме реального времени (real-time signals), изучает ход процессов и предоставляет самосовершенствующиеся динамические рекомендации", - сказали в компании.

В 2024 году благодаря системе Advanced Process Control (APC) были достигнуты следующие результаты:

- добавленная стоимость в 13 миллионов долларов США;

- экономия 7 млн кубометров природного газа;

- экономия 1,5 миллиона киловатт-часов электроэнергии;

- экономия 70 000 тонн воды.

Кроме того, было отмечено, что инициатива SmartOps 360 повышает операционную эффективность и безопасность на заводе:

- автономные проверки с помощью робота SPOT Boston Dynamics выполняют сбор показателей, обнаружение утечек газа и мониторинг (HSE) (здоровье, безопасность, окружающая среда) в режиме реального времени;

- специалист по технической поддержке на базе искусственного интеллекта SOCAR анализирует причины неисправностей и направляет технический персонал;

- "умные очки" с функцией дополненной реальности обеспечивают удаленную техническую поддержку и упрощение обслуживания;

- дроны обеспечивают более высокий уровень безопасности и позволяют чаще выполнять действия по наблюдению;

- обучение операторов на основе технологий симуляции ускоряет адаптацию к работе и поддерживает постоянное развитие навыков.

Эти технологии предотвращают сбои, повышают безопасность и предоставляют сотрудникам информацию о контенте в режиме реального времени, отмечается в сообщении.

"Прогностические модели технического обслуживания были применены на наиболее важном оборудовании завода. Эти интеллектуальные модели сигнализации непрерывно анализируют данные о температуре, давлении и потоке для предварительного выявления неисправностей", - говорится в сообщении.

В отчете подчеркивается, что эффективность и устойчивость лежат в основе трансформации SOCAR, поскольку Модель оптимизации энергетической сети (ENOM) с использованием искусственного интеллекта моделирует энергетическую и паровую сеть завода в режиме реального времени и предоставляет следующие возможности:

- расчеты баланса пара в реальном времени;

- прогнозы эффективности оборудования;

- оптимизация котельных нагрузок;

- предложения по оптимизации на основе сценариев.

Дополнительно это:

- система мониторинга выбросов парниковых газов в режиме реального времени, оснащенная газовыми детекторами, камерами с обзором 360 градусов и алгоритмами распознавания изображений.

- разработаны модели обнаружения утечки газа на основе искусственного интеллекта для раннего вмешательства.

Этот цифровой уровень повышает прозрачность, улучшает использование ресурсов и поддерживает соответствие экологическим целям, говорится в сообщении.

"Эта трансформация связана не только с технологиями, но и с людьми. Через нашу цифровую академию 20% наших сотрудников прошли сертификацию по цифровым навыкам, и на сессиях функциональных идей было выявлено более 40 новых случаев использования искусственного интеллекта. В рамках сотрудничества с Caspian AI Institute были созданы гибкие команды, в которых совместно работают бизнес, цифровая и инженерная сферы, и осуществлены разработка и масштабирование цифровых решений в операциях SOCAR", - говорится в сообщении.

Как отмечается, цифровая трансформация завода SOCAR по производству карбамида показывает, что химическая промышленность может выйти за рамки простой автоматизации и перейти к адаптивным и интеллектуальным операциям. "Объединяя передовые системы управления процессами с разработанными внутри компании технологиями искусственного интеллекта, робототехникой и платформами прогностического технического обслуживания, мы создали образец устойчивого, ресурсосберегающего и готового к будущему производства", - говорится в сообщении.