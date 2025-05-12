В Азербайджане выставляется на продажу месторождение известняка (ФОТО)
Торги состоятся 27 июня 2025 года и начнутся в 11:00. Плата за участие в аукционе установлена в размере 1 080 манатов.
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