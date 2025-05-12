Назван объем азербайджанского импорта какао
В первом квартале 2025 года в Азербайджане наблюдался заметный дисбаланс между импортом и экспортом какао и продуктов из него — объем ввоза этой продукции в страну почти в двенадцать раз превысил объем экспорта.
Доступ к платной информации предоставляется по подписке
Если Вы уже имеете аккаунт, пожалуйста, авторизуйтсь
Подписка на платные материалы
Получите доступ ко всем предложениям от Trend, а также к контенту мирового класса по одной подписке или лицензионному контенту напрямую с помощью кредитной карты.
- AZN
- USD
- EUR
- RUB