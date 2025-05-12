Назван объем азербайджанского импорта какао

В первом квартале 2025 года в Азербайджане наблюдался заметный дисбаланс между импортом и экспортом какао и продуктов из него — объем ввоза этой продукции в страну почти в двенадцать раз превысил объем экспорта.

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