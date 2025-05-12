Какие инициативы по стандартизации предпринимаются в сфере производства ювелирных изделий?

БАКУ /Trend/ - На днях был принят ряд новых государственных стандартов с целью формирования критериев качества ювелирных изделий, производимых и продаваемых в Азербайджане, а также усиления механизмов технического регулирования и контроля в области драгоценных металлов и драгоценных камней.

Последний принятый стандарт - государственный стандарт AZS ГОСТ 6835:2025 под названием "Золото и сплавы на его основе. Маркировки", разработанный Техническим комитетом по стандартизации "Драгоценные металлы и драгоценные камни" и утверждённый Институтом стандартизации Азербайджана.

Упомянутый стандарт определяет химический состав золота и сплавов, изготовленных на его основе, правила маркировки и технические требования, которые будут применяться в процессе производства. Этот документ, с одной стороны, формирует точную техническую норму оригинальности и состава изделия, а с другой - создает условия для применения единых требований к качеству в производственных процессах и в процессах сбыта.

Председатель Технического комитета по драгоценным металлам и драгоценным камням Ровшан Амирджанов сказал Trend, что внедрение подобных стандартов служит повышению качества ювелирных изделий в стране, защите прав потребителей, а также обеспечению прозрачности и конкурентоспособности в деятельности производителей в этой сфере.

По его словам, определение критериев качества и нормативных требований служит формированию прозрачных и единых принципов функционирования для всех участников рынка, осуществляющих деятельность в сфере ювелирного дела.

"Такая нормативная база, прежде всего, позволяет обеспечить техническую стабильность производственных процессов. Внедрение стандартов создает условия для производства качественных ювелирных изделий и побуждает производителей, работающих в сфере ювелирного дела, соблюдать нормы и правила, касающиеся состава изделия. Параллельно с этим у потребителей появляется возможность получать достоверную и основанную на официальных источниках информацию о подлинности и качественных показателях продукции", - сказал Р. Амирджанов.

Он напомнил, что на основе направлений, определённых Техническим комитетом, был разработан и представлен в Азербайджанский институт стандартизации ряд новых проектов государственных стандартов, которые в установленном порядке были включены в Национальную программу стандартизации.

"Подготовленные проекты охватывают нормативное регулирование, касающееся состава драгоценных металлов, технических и качественных характеристик ювелирных изделий, а также правил маркировки, сортировки и лабораторных испытаний. Эти документы важны как для регулирования внутреннего рынка, так и для обеспечения конкурентоспособной продукции в международной торговле. Наряду с этим, в плане деятельности Технического комитета предусмотрена разработка проектов новых стандартов на будущие годы", - сказал Р. Амирджанов.