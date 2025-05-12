Хакан Фидан и Марко Рубио обсудили региональные проблемы

БАКУ/ Trend/ - Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провёл телефонный разговор с государственным секретарём США Марко Рубио, сообщает Trend со ссылкой на TRT Haber.

В ходе беседы стороны обсудили двусторонние связи стран, а также ряд региональных тем, включая ситуацию в Сирии, секторе Газа и в Украине.

Фидан подчеркнул важность отмены санкций в отношении Сирии для обеспечения стабильности и процветания в стране. Также в разговоре была затронута тема освобождения гражданина США Эдана Александра, удерживаемого ХАМАС.

Кроме того, дипломаты обменялись мнениями по поводу предстоящих переговоров между Россией и Украиной и обсудили детали визита госсекретаря США в Турцию в рамках неформальной встречи глав МИД стран НАТО, которая состоится в Анталье 14–15 мая.