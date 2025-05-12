В Азербайджане начнется интеграция солнечных электростанций мощностью 100 МВт
В Азербайджане начнутся мероприятия по интеграции солнечных электростанций в энергосистему. В рамках проекта планируется строительство двух линий электропередач. ОАО "Азерэнержи" начало работы и ищет подрядчика для реализации проекта.
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