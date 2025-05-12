Азербайджан и ЕС обсудили поставки газа, "зеленой" энергии и водорода (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Обсуждены поставки природного газа, "зеленой" энергии и водорода из Азербайджана в Европу.

Как передает Trend, об этом сообщил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в своем аккаунте в социальной сети "X",

"Мы провели плодотворную встречу с генеральным директором Европейской комиссии по вопросам соседства и переговоров о расширении (DG ENEST) Гертом Яном Купманом для обсуждения вопросов повестки дня энергетического партнерства Азербайджан-Европейский Союз.

Мы обменялись мнениями о поставках природного газа, "зеленой" энергии и водорода в Европу, развитии существующих и планируемых в этом контексте энергетических коридоров, будущей роли этих проектов в энергетической безопасности, инвестиционных возможностях, а также о предстоящем заседании энергетического диалога Азербайджан-ЕС", - отмечается в сообщении.

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