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Азербайджан и ЕС обсудили поставки газа, "зеленой" энергии и водорода (ФОТО)

Экономика Материалы 12 мая 2025 14:01 (UTC +04:00)
Азербайджан и ЕС обсудили поставки газа, "зеленой" энергии и водорода (ФОТО)
Фото: Парвиз Шахбазов/X

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Эвез Гасанов
Эвез Гасанов
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БАКУ /Trend/ - Обсуждены поставки природного газа, "зеленой" энергии и водорода из Азербайджана в Европу.

Как передает Trend, об этом сообщил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в своем аккаунте в социальной сети "X",

"Мы провели плодотворную встречу с генеральным директором Европейской комиссии по вопросам соседства и переговоров о расширении (DG ENEST) Гертом Яном Купманом для обсуждения вопросов повестки дня энергетического партнерства Азербайджан-Европейский Союз.

Мы обменялись мнениями о поставках природного газа, "зеленой" энергии и водорода в Европу, развитии существующих и планируемых в этом контексте энергетических коридоров, будущей роли этих проектов в энергетической безопасности, инвестиционных возможностях, а также о предстоящем заседании энергетического диалога Азербайджан-ЕС", - отмечается в сообщении.

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Азербайджан и ЕС обсудили поставки газа, "зеленой" энергии и водорода (ФОТО)
Азербайджан и ЕС обсудили поставки газа, "зеленой" энергии и водорода (ФОТО)
Азербайджан и ЕС обсудили поставки газа, "зеленой" энергии и водорода (ФОТО)
Азербайджан и ЕС обсудили поставки газа, "зеленой" энергии и водорода (ФОТО)
Азербайджан и ЕС обсудили поставки газа, "зеленой" энергии и водорода (ФОТО)
Азербайджан и ЕС обсудили поставки газа, "зеленой" энергии и водорода (ФОТО)
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