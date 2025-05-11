Жители других районов также смогут воспользоваться услугами Шушинского лечебно-оздоровительного центра

ШУША /Trend/ - На освобожденных территориях Азербайджана правительство проводит масштабную работу по организации медицинского обслуживания на высоком уровне. Ярким свидетельством этого является Шушинский лечебно-оздоровительный центр, открытие которого состоялось 9 мая при участии Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой.

Начальник отдела документационного обеспечения Управления строящихся предприятий Министерства здравоохранения Джабир Мурадов сообщил региональному корреспонденту Trend, что фундамент Шушинского лечебно-оздоровительного центра был заложен в ноябре 2021 года при участии Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой. Центр, состоящий из шести зданий, рассчитан на 90 коек. Здесь будут работать терапевтическое, педиатрическое, хирургическое и другие отделения. В составе центра также имеются консультативная поликлиника, детская поликлиника, отделения лучевой диагностики, функциональной диагностики, физиотерапии и медицинской реабилитации, клинико-диагностическая лаборатория. Шушинский лечебно-оздоровительный центр оснащен медицинским оборудованием, соответствующим современным стандартам, в том числе компьютерным томографом, цифровым телескопическим рентгеном, цифровыми стационарными УЗИ-аппаратами. Это, в свою очередь, создает широкие возможности для проведения высококлассного обследования и лечения обращающихся в Центр.

На территории медицинского учреждения построены Центр гигиены и эпидемиологии, отделение гемодиализа и другие корпуса.

Шушинский лечебно-оздоровительный центр играет очень важную роль как социальный инфраструктурный проект, реализуемый в целях оказания медицинской помощи и охраны здоровья населения, проживающего в городе Шуша. Услуги центра также будут доступны жителям близлежащих городов и регионов.