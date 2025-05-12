Прошли переговоры по расширению таможенного сотрудничества между Ираном и Азербайджаном

БАКУ /Trend/ - Проведены переговоры по расширению таможенного сотрудничества между Ираном и Азербайджаном. В центре внимания было развитие таможенного сотрудничества между таможней Джульфа Ирана и таможней Джульфа Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана.

Об этом в понедельник сообщает Trend со ссылкой на Таможенную администрацию Ирана.

Согласно информации, в Управлении таможни Джульфа Ирана состоялась совместная встреча под председательством генерального директора Управления таможни Джульфа Ирана Али Бисалема и начальника Управления таможни Джульфа НАР Азербайджана Эльхана Худавердиева.

На заседании гендиректор Управления таможни Джульфа Ирана предложил усилить контроль за движением грузовых автомобилей на мосту таможенного поста, стандартизировать грузовые автомобили, перевозящие топливо, ускорить движение очереди на границе и подготовить расписание для предотвращения скопления грузовиков.

В свою очередь Эльхан Худавердиев отметил, что сотрудничество двух таможенных управлений будет способствовать увеличению и упрощению торговых обменов и дальнейшему упрощению реализации таможенных протоколов.

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