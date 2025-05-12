Азербайджан обсудил с Латвией создание совместной рабочей группы по сельскому хозяйству (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане сформирована надежная и благоприятная бизнес-среда, а также имеется значительный транзитный потенциал. Латвийские предприниматели могут воспользоваться инвестиционными возможностями страны и активнее использовать ее транспортные и логистические ресурсы.

Как сообщает Trend , об этом сказал министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов на встрече с послом Латвии в нашей стране Эдгарсом Скуей.

В ходе встречи с гостем министр Меджнун Мамедов предоставил подробную информацию о государственной поддержке аграрного сектора в Азербайджане. Он отметил, что сотрудничество двух стран динамично развивается по всем направлениям. Азербайджан полностью поддерживает все инициативы, направленные на укрепление экономических и торговых отношений с Латвией.

На встрече обсуждались такие вопросы, как укрепление сотрудничества и договорно-правовой базы в аграрном секторе, создание совместной рабочей группы по сельскому хозяйству, обмен информацией о продукции с высоким экспортным потенциалом, увеличение товарооборота в сфере сельского хозяйства и продовольствия, расширение связей между предпринимателями, участие латвийских предпринимателей в Азербайджанской международной сельскохозяйственной выставке, трансфер современных технологий, реализация программ стажировок в области научных исследований и образования в аграрном секторе.

Посол Эдгарс Скуя подчеркнул, что Латвия рассматривает Азербайджан как дружественную страну и заинтересована в развитии партнерства во всех сферах. Он отметил наличие большого потенциала для расширения сотрудничества в сфере сельского хозяйства.

Стороны выразили обоюдную заинтересованность в углублении аграрного сотрудничества.

В ходе встречи состоялся широкий обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

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