В Азербайджане увеличилось количество рассмотренных обращений в связи с недобросовестной конкуренцией в I квартале 2025 г.
В Азербайджане в первом квартале 2025 года возросло количество обращений по фактам недобросовестной конкуренции. Государственное агентство по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком отмечает, что рост обращений свидетельствует о необходимости формирования культуры честной конкуренции и прозрачной рыночной среды.
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