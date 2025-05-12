В Азербайджане увеличилось количество рассмотренных обращений в связи с недобросовестной конкуренцией в I квартале 2025 г.

В Азербайджане в первом квартале 2025 года возросло количество обращений по фактам недобросовестной конкуренции. Государственное агентство по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком отмечает, что рост обращений свидетельствует о необходимости формирования культуры честной конкуренции и прозрачной рыночной среды. Доступ к платной информации предоставляется по подписке Если Вы уже имеете аккаунт, пожалуйста, авторизуйтсь Войти Зарегистрироваться Подписка на платные материалы Получите доступ ко всем предложениям от Trend, а также к контенту мирового класса по одной подписке или лицензионному контенту напрямую с помощью кредитной карты. ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП УЗНАТЬ БОЛЬШЕ AZN

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