Четвертый жилой комплекс в Шуше предусматривает строительство 16 зданий

ШУША /Trend/ - После освобождения 8 ноября 2020 года от оккупации, в Шуше началось масштабное строительство. Сегодня город восстанавливается, сохраняя свой исторический облик и культурное наследие, и снова принимает коренных жителей. На сегодняшний день в Шушу вернулись 376 семей, в общей сложности более 1409 бывших вынужденных переселенцев.

Как сообщил региональному корреспонденту Trend сотрудник Специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе Исмаил Исмаилов, в четвертом жилом комплексе, фундамент которого был заложен 9 мая при участии Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой, планируется построить 16 зданий. Общая площадь комплекса составляет 6,2 га. Всего в жилом комплексе запланировано строительство 274 квартир. В зданиях будут одно-, двух-, трех-, четырех- и пятикомнатные квартиры. На территории жилого комплекса будет создана необходимая социальная инфраструктура.

Отметим, что на сегодняшний день в Шуше сданы в эксплуатацию жителям 23 дома, состоящие из 450 квартир. На следующем этапе запланирована реализация еще трех проектов. На центральной улице города в рамках государственно-частного партнерства строится 10 жилых комплексов. К ним относится строительство гостиниц, офисных зданий и других объектов.