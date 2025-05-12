Беларусь увеличила закупки ненефтяной продукции из Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В январе-марте этого года объем торговых операций между Азербайджаном и Беларусью составил 101,6 миллиона долларов США.

Об этом Trend сообщили в Государственном таможенном комитете.

Согласно информации, это на 2,9 миллиона долларов США, или на 2,7% меньше, чем в те же месяцы 2024 года.

За отчетный период товарооборот с Беларусью составил 0,84% от общего товарооборота Азербайджана.

В январе-марте текущего года стоимость экспорта продукции из Азербайджана в Беларусь составила 17,2 млн долларов. Это на 7,7 миллиона долларов США, или на 80,1% больше, чем за тот же период 2024 года. В то же время импортные операции составили 84,4 миллиона долларов США, что на 10,5 миллиона долларов США, или на 11,1% меньше, чем годом ранее.

Кроме того, за первые три месяца этого года из Азербайджана в Беларусь было экспортировано ненефтяных продуктов на сумму 17,2 миллиона долларов США. Это на 7,8 миллиона долларов США, или на 82,8% больше, чем за тот же период 2024 года.

Экспорт в Беларусь ненефтяных продуктов за отчетный период составил 2,23% от общего объема экспорта Азербайджана. Таким образом, Беларусь занимает 8-е место среди стран, в которые Азербайджан экспортирует больше всего ненефтяной продукции.

Отметим, что в январе-марте 2025 года внешнеторговый оборот Азербайджана вырос на 24,3% и составил 12 миллиардов долларов США.

Согласно информации, за последний год экспорт по стране вырос на 6,7%, или 401,75 млн долларов США, до 6,4 млрд долларов США, а импорт увеличился на 52,6%, или 1,9 млрд долларов США, до 5,7 млрд долларов США.

Положительное сальдо внешнеторгового оборота за отчетный период составило 722,9 млн долларов США, что на 1,5 млрд долларов США, или в 3,1 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.