Глава МИД Ирана отправился в Оман для участия в ядерных переговорах

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Арагчи отправился в столицу Омана Маскат для участия в очередном раунде непрямых ирано-американских переговоров по ядерной программе.

Как передает Trend, об этом сообщил пресс-секретарь МИД Ирана Исмаил Багаи в своем заявлении местным СМИ.

По его словам, как и в предыдущих трех раундах, четвертый раунд переговоров пройдет при посредничестве министра иностранных дел Королевства Оман Сайида Бадра Альбусаида.

Багаи сказал, что четвертый раунд переговоров начнется в Маскате в 12:00 по местному времени. Иранская техническая делегация, состоящая из специалистов и экспертов, также находится в Маскате для проведения необходимых консультаций в ходе обсуждений.

"Иранская делегация приложит все усилия для защиты ценных достижений Ирана в области мирного использования ядерной энергии и снятия санкций и ограничений, наложенных на экономику страны, в рамках, объявленных страной", - отметил он.

Отметим, что 12, 19 и 26 апреля состоялись три раунда непрямых переговоров между Ираном и США относительно ядерной программы Ирана. Непрямые обсуждения были организованы при посредничестве министра иностранных дел Королевства Оман Сайида Бадра Альбусаида и возглавлялись иранской делегацией, министром иностранных дел Сейедом Аббасом Арагчи, и американской делегацией, специальным представителем США по делам Ближнего Востока Стивом Уиткоффом.