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Дебют Азербайджана на Венецианской архитектурной биеннале (ФОТО)

Общество Материалы 11 мая 2025 14:25 (UTC +04:00)
Дебют Азербайджана на Венецианской архитектурной биеннале (ФОТО)
Фото: Фонд Гейдара Алиева

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Азербайджан впервые принимает участие в Международной архитектурной биеннале в Венеции со своими архитектурными жемчужинами последних лет.

Как сообщает Trend, на XIX Архитектурной биеннале, которая проходит с 10 мая по 23 ноября, Азербайджан представлен павильоном «Равновесие. Мотивы Азербайджана» ("Equilibrium. Patterns of Azerbaijan"), организованным Фондом Гейдара Алиева и министерством культуры Азербайджана при поддержке посольства Азербайджана в Италии.

На выставке Азербайджан представляет три архитектурных образца — проекты "Белый Город Баку", "Парк Победы" и "Зангиланская мечеть" под названием «Реконструкция. Инновация. Сохранение».

Текущая архитектурная биеннале направлена на повышение осведомлённости о проблемах изменения климата, фокусируясь на теме «Интеллект. Естественное. Искусственное. Коллективное» (Intelligens. Natural. Artificial. Collective). В то же время призывает исследовать, как архитектура может адаптироваться к меняющемуся миру с помощью естественного, искусственного и коллективного интеллекта.

Проект "Белый Город Баку", являющийся одним из ведущих и современных проектов городского развития, олицетворяет переход от индустриального прошлого к устойчивому и перестроенному «зеленому» будущему посредством современных технологий и коллективных усилий.

Величественный Парк Победы — символ исторической Победы 8 ноября — увековечивает память героических сынов Отечества, отдавших жизни за освобождение азербайджанских земель, и отражает нерушимую решимость народа, объединённого ради национального благополучия.

Зангиланская мечеть, построенная в карабахском архитектурном стиле, в свою очередь символизирует синтез природы и архитектуры, настоящего и будущего.

В павильоне также представлена ​​информация об основателе нахчыванской архитектурной школы, всемирно известном архитекторе Аджами Нахчывани, который жил и творил в XXII веке и посвятил свою жизнь и интеллект своему народу и нации.

В течение 6 месяцев работы выставки также пройдут различные конференции, семинары и встречи, связанные с архитектурой.

Дебют Азербайджана на Венецианской архитектурной биеннале (ФОТО)
Дебют Азербайджана на Венецианской архитектурной биеннале (ФОТО)
Дебют Азербайджана на Венецианской архитектурной биеннале (ФОТО)
Дебют Азербайджана на Венецианской архитектурной биеннале (ФОТО)
Дебют Азербайджана на Венецианской архитектурной биеннале (ФОТО)
Дебют Азербайджана на Венецианской архитектурной биеннале (ФОТО)
Дебют Азербайджана на Венецианской архитектурной биеннале (ФОТО)
Дебют Азербайджана на Венецианской архитектурной биеннале (ФОТО)
Дебют Азербайджана на Венецианской архитектурной биеннале (ФОТО)
Дебют Азербайджана на Венецианской архитектурной биеннале (ФОТО)
Дебют Азербайджана на Венецианской архитектурной биеннале (ФОТО)
Дебют Азербайджана на Венецианской архитектурной биеннале (ФОТО)
Дебют Азербайджана на Венецианской архитектурной биеннале (ФОТО)
Дебют Азербайджана на Венецианской архитектурной биеннале (ФОТО)
Дебют Азербайджана на Венецианской архитектурной биеннале (ФОТО)
Дебют Азербайджана на Венецианской архитектурной биеннале (ФОТО)
Дебют Азербайджана на Венецианской архитектурной биеннале (ФОТО)
Дебют Азербайджана на Венецианской архитектурной биеннале (ФОТО)
Дебют Азербайджана на Венецианской архитектурной биеннале (ФОТО)
Дебют Азербайджана на Венецианской архитектурной биеннале (ФОТО)
Дебют Азербайджана на Венецианской архитектурной биеннале (ФОТО)
Дебют Азербайджана на Венецианской архитектурной биеннале (ФОТО)
Дебют Азербайджана на Венецианской архитектурной биеннале (ФОТО)
Дебют Азербайджана на Венецианской архитектурной биеннале (ФОТО)
Дебют Азербайджана на Венецианской архитектурной биеннале (ФОТО)
Дебют Азербайджана на Венецианской архитектурной биеннале (ФОТО)
Дебют Азербайджана на Венецианской архитектурной биеннале (ФОТО)
Дебют Азербайджана на Венецианской архитектурной биеннале (ФОТО)
Дебют Азербайджана на Венецианской архитектурной биеннале (ФОТО)
Дебют Азербайджана на Венецианской архитектурной биеннале (ФОТО)
Дебют Азербайджана на Венецианской архитектурной биеннале (ФОТО)
Дебют Азербайджана на Венецианской архитектурной биеннале (ФОТО)
Дебют Азербайджана на Венецианской архитектурной биеннале (ФОТО)
Дебют Азербайджана на Венецианской архитектурной биеннале (ФОТО)
Дебют Азербайджана на Венецианской архитектурной биеннале (ФОТО)
Дебют Азербайджана на Венецианской архитектурной биеннале (ФОТО)
Дебют Азербайджана на Венецианской архитектурной биеннале (ФОТО)
Дебют Азербайджана на Венецианской архитектурной биеннале (ФОТО)
Дебют Азербайджана на Венецианской архитектурной биеннале (ФОТО)
Дебют Азербайджана на Венецианской архитектурной биеннале (ФОТО)
Дебют Азербайджана на Венецианской архитектурной биеннале (ФОТО)
Дебют Азербайджана на Венецианской архитектурной биеннале (ФОТО)
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