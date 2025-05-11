Дебют Азербайджана на Венецианской архитектурной биеннале (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан впервые принимает участие в Международной архитектурной биеннале в Венеции со своими архитектурными жемчужинами последних лет.

Как сообщает Trend, на XIX Архитектурной биеннале, которая проходит с 10 мая по 23 ноября, Азербайджан представлен павильоном «Равновесие. Мотивы Азербайджана» ("Equilibrium. Patterns of Azerbaijan"), организованным Фондом Гейдара Алиева и министерством культуры Азербайджана при поддержке посольства Азербайджана в Италии.

На выставке Азербайджан представляет три архитектурных образца — проекты "Белый Город Баку", "Парк Победы" и "Зангиланская мечеть" под названием «Реконструкция. Инновация. Сохранение».

Текущая архитектурная биеннале направлена на повышение осведомлённости о проблемах изменения климата, фокусируясь на теме «Интеллект. Естественное. Искусственное. Коллективное» (Intelligens. Natural. Artificial. Collective). В то же время призывает исследовать, как архитектура может адаптироваться к меняющемуся миру с помощью естественного, искусственного и коллективного интеллекта.

Проект "Белый Город Баку", являющийся одним из ведущих и современных проектов городского развития, олицетворяет переход от индустриального прошлого к устойчивому и перестроенному «зеленому» будущему посредством современных технологий и коллективных усилий.

Величественный Парк Победы — символ исторической Победы 8 ноября — увековечивает память героических сынов Отечества, отдавших жизни за освобождение азербайджанских земель, и отражает нерушимую решимость народа, объединённого ради национального благополучия.

Зангиланская мечеть, построенная в карабахском архитектурном стиле, в свою очередь символизирует синтез природы и архитектуры, настоящего и будущего.

В павильоне также представлена ​​информация об основателе нахчыванской архитектурной школы, всемирно известном архитекторе Аджами Нахчывани, который жил и творил в XXII веке и посвятил свою жизнь и интеллект своему народу и нации.

В течение 6 месяцев работы выставки также пройдут различные конференции, семинары и встречи, связанные с архитектурой.