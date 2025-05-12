Генсек ОЭС рассказал о планах по развитию совместной приграничной зоны Туркменистана и Ирана (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Предложение о создании пограничной зоны между Туркменистаном и Ираном, основанное на успешном опыте взаимодействия с Узбекистаном, направлено на стимулирование торговли, повышение эффективности логистики и укрепление экономического сотрудничества в регионе.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend заявил генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества (ОЭС) Асад Маджид Хан.

"Туркменистан активно участвует в работе ОЭС, особенно в продвижении региональной взаимосвязанности, устойчивой энергетики и развитии механизмов трансграничной торговли, включая общие пограничные зоны. ОЭС стремится превратить подобные инициативы в конкретные шаги с помощью своих институциональных механизмов - таких как технические комитеты и министерские платформы", - отметил генсек.

В рамках этих усилий двусторонняя подгруппа по Туркменистану и Ирану, занимающаяся вопросом создания Совместной приграничной зоны, провела свое первое заседание 5 марта в Секретариате ОЭС в Тегеране.

"Результаты технико-экономического обоснования должны содержать всестороннюю оценку экономической, правовой и инфраструктурной целесообразности предложенной Совместной приграничной зоны. Кроме того, будет разработан проект правовой и институциональной структуры, соответствующий потребностям обеих стран, определены оптимальные локации для размещения зоны, объем необходимых инвестиций и предложена поэтапная стратегия реализации", - заявил Асад Маджид Хан.

По словам генерального секретаря, ОЭС выделила несколько ключевых стратегических приоритетов для укрепления экономической интеграции, стабильности и устойчивого развития среди своих государств-членов. Среди этих приоритетов энергоснабжение, транспорт и цифровизация выделяются как важнейшие столпы регионального сотрудничества, благодаря своему преобразующему потенциалу и широкому воздействию на различные сектора.