Стоимость иранского фондового рынка выросла

БАКУ /Trend/ - Стоимость иранского фондового рынка за 1-й месяц текущего иранского года (21 марта-20 апреля 2025 г.) выросла на 12,4% по сравнению с 12-м месяцем прошлого года (19 февраля-20 марта 2025 г.).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство экономики и финансов Ирана.

Согласно информации, стоимость иранского фондового рынка в 1-м месяце выросла до 117 квадриллионов риалов (около 210 миллиардов долларов). В то время как за 12-й месяц прошлого года она составила около 104 квадриллионов риалов (около 187 миллиардов долларов).

Стоимость сектора химической продукции на фондовом рынке составила 31,4 квадриллиона риалов (около 56,5 миллиарда долларов). Это составляет 27% всего фондового рынка.

Стоимость сектора основных металлов на фондовом рынке составила 20,4 квадриллиона риалов (около 36,7 миллиарда долларов), или 17% всего рынка акций.

Стоимость банков и финансовых учреждений на фондовом рынке составила 9,36 квадриллиона риалов (около 16,8 миллиарда долларов), или 8% фондового рынка.