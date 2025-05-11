В Азербайджане вырос объем кредитов субъектам микропредпринимательства

БАКУ /Trend/ - На конец марта текущего года объем кредитов, выданных субъектам микропредпринимательства в Азербайджане, составил 3,072 миллиарда манатов.

Как сообщает Trend со ссылкой на Центробанк Азербайджана, это на 64 миллиона манатов, или на 2,1 процента больше, чем месяц назад и на 394 миллиона манатов, или на 14,7 процента больше, чем в конце марта 2024 года.

Так, на конец февраля 2025 года объем кредитов, выданных субъектам микропредпринимательства в Азербайджане, составил 3,008 миллиарда манатов, а на конец марта прошлого года - 2,678 миллиарда манатов.

Отметим, что на конец марта этого года объем бизнес-кредитного портфеля азербайджанских банков составил 14,935 миллиарда манатов.

Напомним, что на 1 апреля текущего года в стране насчитывается 181,5 тысячи субъектов микропредпринимательства. Основная их часть сосредоточена в следующих секторах: торговля; ремонт транспортных средств (35,1 процента), предоставление услуг в других областях (11,4 процента), строительство (9,2 процента), профессиональная, научная и техническая деятельность (7,8 процента) и сельское, лесное хозяйство и рыболовство (6,6 процента).