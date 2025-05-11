Переговоры между Ираном и США были полезными - глава МИД Ирана

БАКУ /Trend/ - Можно сказать, что в ходе четвертого раунда непрямых переговоров между Ираном и США состоялись весьма полезные дискуссии.

Как передает Trend, об этом сказал министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Арагчи.

По его словам, в четвертом раунде переговоров стороны уже перешли от общих вопросов к деталям. В таких обстоятельствах дискуссии становятся еще более сложными.

Арагчи заявил, что в ходе обсуждений стороны лучше понимают позиции друг друга. По большинству спорных вопросов состоялись переговоры, и многие аспекты были раскрыты. Можно сказать, что позиции сблизились.

"Я думаю, что можно верно оценить ход дальнейших дискуссий. Мы решили продолжить обсуждение. Обе стороны договорились о следующем раунде. Однако место и время будут определены министром иностранных дел Королевства Оман Сайидом Бадром Альбусаиди", - отметил он.

Отметим, что 12, 19 и 26 апреля состоялись три раунда непрямых переговоров между Ираном и США относительно ядерной программы Ирана. Непрямые обсуждения были организованы при посредничестве министра иностранных дел Королевства Оман Сайида Бадра Альбусаида и возглавлялись иранской делегацией, министром иностранных дел Сейедом Аббасом Арагчи, и американской делегацией, специальным представителем США по делам Ближнего Востока Стивом Уиткоффом. Первый и третий раунды обсуждений прошли в Маскате, столице Омана, а второй раунд — в Риме, столице Италии.