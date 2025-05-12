Вырос объем торгового оборота между Азербайджаном и Японией

БАКУ /Trend/ - В январе-марте 2025 года объем торговых операций между Азербайджаном и Японией составил 87,9 миллиона долларов США.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана.

Согласно информации, это на 26 миллионов долларов США, или 42 процента больше по сравнению с показателем за те же месяцы 2024 года.

За отчетный период объем торгового оборота с Японией составил 0,73 процента от общего торгового оборота Азербайджана.

В январе-марте 2025 года был зафиксирован экспорт продукции из Азербайджана в Японию на сумму 3,1 миллиона долларов. Это на 1,1 миллиона долларов США, или на 25,6 процента меньше, чем за тот же период 2024 года. В то же время импортные операции составили 84,8 миллиона долларов США, что на 27,1 миллиона долларов США, или на 46,9 процента больше, чем годом ранее.

Отметим, что в январе-марте 2025 года объем внешнеторгового оборота Азербайджана вырос на 24,3 процента и составил 12 миллиардов долларов США.

Согласно информации, за последний год экспорт по стране вырос на 6,7 процента, или 401,75 миллиона долларов США и составил 6,4 миллиарда долларов США, тогда как импорт увеличился на 52,6 процента, или 1,9 миллиарда долларов США, достигнув 5,7 миллиарда долларов США.

Положительное сальдо внешнеторгового оборота за отчетный период составило 722,9 миллиона долларов США, что на 1,5 миллиарда долларов США, или в 3,1 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.