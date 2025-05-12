Будет создана Консультативная платформа ЦИК стран-членов ОТГ

БАКУ /Trend/ - Делегация во главе с председателем Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджанской Республики Мазахиром Панаховым посетила город Туркестан Республики Казахстан.

Об этом в понедельник Trend сообщили в отделе медиа и общественных связей секретариата ЦИК Азербайджана.

Было отмечено, что в рамках визита по приглашению председателя ЦИК Казахстана Нурлана Абдирова, делегация ЦИК Азербайджана сначала примет участие в церемонии подписания учредительного документа Консультативной платформы высших избирательных органов стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ).

"Данный документ создаст возможности для дальнейшего укрепления отношений между избирательными органами стран-членов ОТГ и расширения взаимовыгодного сотрудничества в области обмена опытом.

Во время визита делегации ЦИК Азербайджана в Казахстан, она также примет участие в международной конференции на тему "Тюркский мир: традиции, опыт и перспективы развития избирательных систем".

В состав делегации ЦИК входят заместитель председателя комиссии Ровзат Гасымов и заместитель руководителя секретариата Гасан Кязимзаде.

В рамках визита делегация также проведет встречи с руководителями высших избирательных органов и другими официальными лицами стран-членов ОТГ, а также обсудит вопросы межведомственного сотрудничества и другие темы, представляющие взаимный интерес", - говорится в сообщении пресс-службы ЦИК Азербайджана.

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