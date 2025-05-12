Поступления от приватизации и аренды имущества в Азербайджане в январе-апреле выросли
Государственная служба по имущественным вопросам Азербайджана увеличила поступления в бюджет в первом квартале 2025 года. За этот период было проведено несколько аукционов, на которых приватизировались акции, малое предприятие и транспортные средства. Также заключено множество новых договоров аренды. Поступления от приватизации и аренды государственного имущества значительно возросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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