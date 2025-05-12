Азербайджан значительно увеличил расходы на импорт масла из Беларуси

В январе-феврале 2025 года импорт сливочного масла из Беларуси в Азербайджан значительно вырос как в объеме, так и в стоимости, на фоне общего увеличения поставок продукта, основными экспортерами которого остаются Иран, Новая Зеландия и Беларусь.

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