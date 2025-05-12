Азербайджан значительно увеличил расходы на импорт масла из Беларуси
В январе-феврале 2025 года импорт сливочного масла из Беларуси в Азербайджан значительно вырос как в объеме, так и в стоимости, на фоне общего увеличения поставок продукта, основными экспортерами которого остаются Иран, Новая Зеландия и Беларусь.
Доступ к платной информации предоставляется по подписке
Если Вы уже имеете аккаунт, пожалуйста, авторизуйтсь
Подписка на платные материалы
Получите доступ ко всем предложениям от Trend, а также к контенту мирового класса по одной подписке или лицензионному контенту напрямую с помощью кредитной карты.
- AZN
- USD
- EUR
- RUB