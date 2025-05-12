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Австралийский юрист посетил город Шуша (ФОТО)

Общество Материалы 12 мая 2025 16:53 (UTC +04:00)
Австралийский юрист посетил город Шуша (ФОТО)

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Аслан Мамедли
Аслан Мамедли
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ШУША /Trend/ - Австралийский юрист Стивен Блайт, активно продвигающий азербайджанские реалии, посетил город Шуша с целью ознакомления с культурными памятниками на освобождённых территориях, а также с последствиями армянского вандализма.

Как сообщает местный корреспондент Trend, сначала Стивен Блайт посетил Джыдыр Дюзю, откуда открывается великолепная панорама окрестностей.

Затем он ознакомился с Музейно-мавзолейным комплексом Моллы Панаха Вагифа, мечетью Юхары Говхар Ага, Центральной площадью города Шуша, где находятся расстрелянные армянами в период оккупации памятники известным личностям Азербайджана - Натаван, Бюльбюля и Узеира Гаджибейли, а также с домом Хуршидбану Натаван, родником "Хан гызы", Ханским дворцом, Крепостными стенами.

Сотрудник Управления государственного заповедника проинформировал Стивена Блайта об истории города Шуша и памятниках.

Было отмечено, что за почти 30 лет оккупации вандализму армян подверглись исторические здания, мечети, памятники в городе Шуша. После освобождения города от оккупации здесь начались масштабные восстановительно-строительные работы. Восстанавливаются подлинный исторический облик города, памятники истории и культуры.

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Австралийский юрист посетил город Шуша (ФОТО)
Австралийский юрист посетил город Шуша (ФОТО)
Австралийский юрист посетил город Шуша (ФОТО)
Австралийский юрист посетил город Шуша (ФОТО)
Австралийский юрист посетил город Шуша (ФОТО)
Австралийский юрист посетил город Шуша (ФОТО)
Австралийский юрист посетил город Шуша (ФОТО)
Австралийский юрист посетил город Шуша (ФОТО)
Австралийский юрист посетил город Шуша (ФОТО)
Австралийский юрист посетил город Шуша (ФОТО)
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