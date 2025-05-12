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Азербайджан обсудил с ЕС расширение цифровой экономики (ФОТО)

Экономика Материалы 12 мая 2025 14:50 (UTC +04:00)
Азербайджан обсудил с ЕС расширение цифровой экономики (ФОТО)
Фото: Микаил Джаббаров / X

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Эвез Гасанов
Эвез Гасанов
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БАКУ /Trend/ - Азербайджан обсудил с Европейским союзом расширение цифровой экономики.

Об этом говорится в публикации министра экономики Микаила Джаббарова в аккаунте в социальной сети "X", сообщает Trend.

Как отмечается, состоялась встреча министра с генеральным директором Европейской комиссии по вопросам соседства и переговоров о расширении Гертом Яном Купманом.

"Мы подчеркнули важность расширения сотрудничества ЕС и Азербайджана в области "зеленой" энергии, цифровой экономики и устойчивых решений", - говорится в публикации.

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Азербайджан обсудил с ЕС расширение цифровой экономики (ФОТО)
Азербайджан обсудил с ЕС расширение цифровой экономики (ФОТО)
Азербайджан обсудил с ЕС расширение цифровой экономики (ФОТО)
Азербайджан обсудил с ЕС расширение цифровой экономики (ФОТО)
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