Между Азербайджаном и Сомали подписан меморандум в сфере сельского хозяйства (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр сельского хозяйства Азербайджанской Республики Меджнун Мамедов встретился с делегацией во главе с министром сельского хозяйства и ирригации Федеративной Республики Сомали Мохамедом Абди Хайиром.

Как сообщили Trend в министерстве сельского хозяйства, глава ведомства Меджнун Мамедов подробно проинформировал участников встречи о государственной поддержке аграрного сектора в стране. Он отметил, что в результате повышенного внимания, уделяемого главой государства ненефтяному сектору, аграрный сектор вступил в новый этап развития. Проводимые аграрные реформы направлены на развитие сельского хозяйства, и с этой целью государство реализует масштабные меры поддержки.

Министр отметил, что Президент Ильхам Алиев придает особое значение укреплению сотрудничества со странами Африки, в том числе с Сомали, в различных секторах экономики. Он подчеркнул, что сельское хозяйство является одним из наиболее перспективных направлений будущего сотрудничества. По его словам, существует значительный потенциал для увеличения торговли сельскохозяйственной продукцией между двумя странами. В этой связи большое значение имеет установление прямых контактов между бизнес-субъектами обеих стран и обмен информацией о продукции с высоким экспортным потенциалом.

Меджнун Мамедов пригласил сомалийскую сторону принять активное участие со своим национальным павильоном в выставке Caspian Agro — крупнейшей сельскохозяйственной выставке на Кавказе, которая состоится в 2026 году. В ходе встречи было подчеркнуто, что Азербайджан готов поделиться с сомалийской стороной новейшими технологиями и практиками, применяемыми в сельскохозяйственном секторе. В то же время студенты из Сомали приглашены на обучение по стипендиальным программам в Азербайджанском государственном аграрном университете.

Министр сельского хозяйства и ирригации Федеративной Республики Сомали Мохамед Абди Хайир в свою очередь выразил заинтересованность своей страны в развитии партнерства с Азербайджаном во всех сферах. Он подчеркнул наличие широкого потенциала сотрудничества в сфере сельского хозяйства. Стороны выразили обоюдную заинтересованность в углублении аграрного сотрудничества.

В ходе двусторонней встречи между Азербайджаном и Сомали был подписан меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области сельского хозяйства. Документ подписали министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов и министр сельского хозяйства и ирригации Сомали Мохамед Абди Хайир.

Меморандум о взаимопонимании охватывает направления будущего сотрудничества в аграрном секторе. Согласно документу, стороны договорились о создании совместной рабочей группы по вопросам сельского хозяйства; реализации совместных инвестиционных проектов по приоритетным направлениям развития аграрного сектора, представляющим взаимный интерес; обмене информацией о сельскохозяйственной продукции, имеющей экспортный потенциал, в целях увеличения товарооборота; цифровизации сельского хозяйства; обмене опытом в сфере агрострахования; развитии и обмене передовыми практиками в сфере управления оросительной водой; обмене научно-техническими инновациями в сельском хозяйстве; организации тренингов и семинаров в аграрной сфере; проведении сельскохозяйственных исследований; развитии аграрной инфраструктуры; организации торговых миссий; содействии вовлечению частного сектора в деловые мероприятия.

В ходе встречи был проведен широкий обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

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