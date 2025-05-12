Армяне истребляли мирное население - свидетель трагедии в Башлыбеле

БАКУ /Trend/ - На продолжающемся сегодня судебном процессе в Бакинском военном суде дал показания выживший свидетель трагедии в селе Башлыбель Кяльбаджарского района Габиль Алескеров.

Как сообщает Trend, в своих показаниях пострадавший Г.Алескеров сказал, что люди, узнав о нападении армянских вооруженных сил на Башлыбель, попытались покинуть село, направившись в сторону тоннеля. Однако выяснилось, что армяне взяли Кяльбаджар в окружение.

"5 апреля в Башлыбеле стали слышны выстрелы. Нападавшие на село армяне грабили дома. Мы укрылись в пещерах, чтобы спастись. После того, как армяне определили, где мы спрятались, они начали стрелять в нас. Они стали бросать в пещеры дымовые шашки, и там стало невозможно оставаться. Я вышел из пещеры и сказал, что все внутри мертвы, но они не поверили и потребовали, чтобы я вывел людей наружу", - сказал Г.Алескеров.

Пострадавший добавил, что в результате нападения армян на пещеры его мать получила огнестрельное ранение в руку. "Когда я пошел за мамой, ее застрелили. Многие рядом с нами были пожилыми людьми и женщинами. Армяне убивали мирное население без всяких вопросов. Среди напавших на село были и ливанские армяне. Одного старика армяне сожгли в Доме культуры, осталась только голова. Они бросили одну из женщин в воду, где она замерзла. Они даже животных убивали с жестокостью", - сказал пострадавший.

Отметим, что продолжается судебный процесс над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, в том числе в подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, насильственном удержании власти и многочисленных других преступлениях в результате военной агрессии Армении.

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