Зеленский подписал закон о ратификации соглашения с США о сотрудничестве в сфере редкоземельных металлов

БАКУ/ Trend/ - Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о ратификации соглашения между правительствами Украины и США о сотрудничестве в области редкоземельных металлов, передаёт Trend со ссылкой на официальный сайт Верховной Рады Украины.

Соглашение было одобрено Верховной Радой 8 мая — за соответствующий закон проголосовали 338 депутатов.

Отметим, что в ночь с 30 апреля на 1 мая Украина и США также подписали соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления с равноправным участием обеих сторон. Документ подписали первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Юлия Свириденко и министр финансов США Скотт Бессент.