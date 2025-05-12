Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире

Зеленский подписал закон о ратификации соглашения с США о сотрудничестве в сфере редкоземельных металлов

В мире Материалы 12 мая 2025 21:37 (UTC +04:00)
Зеленский подписал закон о ратификации соглашения с США о сотрудничестве в сфере редкоземельных металлов

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ/ Trend/ - Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о ратификации соглашения между правительствами Украины и США о сотрудничестве в области редкоземельных металлов, передаёт Trend со ссылкой на официальный сайт Верховной Рады Украины.

Соглашение было одобрено Верховной Радой 8 мая — за соответствующий закон проголосовали 338 депутатов.

Отметим, что в ночь с 30 апреля на 1 мая Украина и США также подписали соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления с равноправным участием обеих сторон. Документ подписали первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Юлия Свириденко и министр финансов США Скотт Бессент.

Лента

Лента новостей

Читать все новости