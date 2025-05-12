Использование воды реки Араз для восстановления озера Урмия находится в центре внимания – Мохаммад Реза Ареф

БАКУ /Trend/ - Основное внимание уделяется использованию воды реки Араз и фильтруемых сточных вод в рамках проектов по восстановлению озера Урмия.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил сегодня журналистам в Тебризе первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф.

По его словам, водоснабжение является одним из приоритетных вопросов в стране. Ведутся работы по обеспечению водой города Тебриз и прилегающих районов за счёт воды реки Араз.

Мохаммад Реза Ареф сообщил, что проект по транспортировке воды реки Араз в Маранд, Шабистер и Тебриз будет завершен в течение ближайших трех лет.

Отметим, что ведется строительство трубопровода протяженностью 105 км для транспортировки воды из реки Араз в районы Маранд, Шабистер и Тебриз в иранской провинции Восточный Азербайджан. После ввода в эксплуатацию этого трубопровода водой будут обеспечены 22 города и 169 сел.