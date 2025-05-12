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В Милли Меджлисе обсудят роль Азербайджана в подъеме Глобального Юга

Политика Материалы 12 мая 2025 14:05 (UTC +04:00)

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - В Милли Меджлисе (парламент) состоятся обсуждения роли Азербайджана в подъеме Глобального Юга, сообщает Trend.

Этот вопрос включен в повестку расширенного заседания комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям, которое состоится 14 мая,

Так, в комитете состоятся обсуждения на тему "Подъем Глобального Юга и Запад: роль Азербайджана, новые возможности для сотрудничества и развития".

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