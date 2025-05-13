В портах иранской провинции Систан и Белуджистан увеличилась погрузка и отгрузка грузов
В период с 20 марта 2024 года по 20 марта 2025 года объем погруженных и отгруженных грузов в портах иранской провинции Систан и Белуджистан увеличился. Кроме того был зафиксирован рост в объемах контейнерных перевозок. Также вырос транзит грузов.
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