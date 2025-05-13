Иран увеличил импорт продукции из Таджикистана

БАКУ /Trend/ - В прошлом иранском году (с 20 марта 2024 г. по 20 марта 2025 г.) импорт Ираном продукции из Таджикистана увеличился на 17,8 процента в стоимостном выражении и на 34,5 процентов в весовом по сравнению с предыдущим годом (с 21 марта 2023 г. по 19 марта 2024 г.).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на статистику Таможенной администрации Ирана.

Согласно статистике, в прошлом году импорт Ираном продукции из Таджикистана составил 39,9 тысячи тонн на сумму 90,2 миллиона долларов. В основном импортировались хлопок, шелковая ткань, различное оборудование и др.

В статистике говорится, что в прошлом иранском году ненефтяной товарооборот Ирана с Таджикистаном составил 528 тысяч тонн на сумму 393 млн долларов.

Отметим, что согласно статистике Таможенной администрации Ирана, в прошлом иранском году импорт Ираном продукции составил 39 миллионов тонн на сумму около 66,3 миллиарда долларов. Импорт продукции по сравнению с предыдущим годом вырос на 9,77 процента в стоимостном выражении и на 4,39 процента в весовом.

Отметим, что при импорте продукции Иран, в первую очередь, ориентируется на ввоз необходимых товаров, и одновременно налагает определенные ограничения на импорт в страну продукции, которая производится внутри страны.

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